Powerbank'a patlayıcı gizlemişler

Powerbank üzerinde inceleme yapan ekipler, içinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı, 6 fünye ve 2 pil olduğunu tespit etti. Patlayıcı maddenin terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemek için getirildiği öğrenildi. Teröristlerden H.A.S.’nin, N.E. ve F.E.’nin kendilerini sınır hattında karşılayacaklarını belirtmesi üzerine, ekipler 2 şüpheliyi de sınır hattında yakalayarak, gözaltına aldı. H.A.S. ve R.A.S. tutuklandı. N.E. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.