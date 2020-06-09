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  3. Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı! Avukattan acı haber
09 Haziran 2020 Salı 20:31 | Son Güncelleme:

Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı! Avukattan acı haber

Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı! Avukattan acı haber

Antalya'da belge bırakmaya giden postacının evden gelen kokuyu fark etmesi üzerine girilen evde, yalnız yaşayan avukat ölü bulundu.

Antalya'da, postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'ın (56) cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'a postacı belge getirdi. Çaldığı kapı açılmayan postacı içeriden gelen kokuyu fark ederek muhtar ile polise bilgi verdi. Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Yılmaz'ın, cansız bedenini buldu. Yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı!
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