'Poşet beyannamesi son gün ne zaman? Poşet beyannamesi uzatıldı mı?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Çevre Koruma Kanunu kapsamında 2019 yılının başlangıcı itibariyle yürürlüğe alınan poşet beyannamesi için ocak, şubat ve mart ayı beyannameleri Resmi Gazete kararı ile 24 Nisan tarihine kadar ertelenmişti. Peki, poşet beyannameleri sona erdi mi? Poşet beyannamesi ödemeleri ne zamana kadar yapılabilecek. Poşet beyannamesi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

POŞET BEYANNAMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresi 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda poşet beyannamesi için son gün dündü. Ancak bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları içinde ödeme süresi 30 Nisan 2019 olarak açıklandı.

POŞET BEYANNAMESİ UZATILDI MI?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken poşet beyannamesi tarihinin uzatılması talebinde bulundu. Ancak poşet beyannameleri süreleri hakkında kesin bir açıklama gelmedi. Bendevi Palandöken konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“Esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor ardından 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüz binlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek.”

Palandöken, bu konudaki belirsizliklerin devam ettiğini, poşet beyannamesinin vergi beyannameleriyle karıştırıldığını ifade etti.

POŞET BEYANNAMESİ CEZASI NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimleri ile birlikte, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse de Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve incelemelerde;

Ücrete tabi plastik poşet satışı yaptığı halde bildirim ve beyanda bulunmayanlara,

Ücrete tabi plastik poşetleri ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere,

Ücrete tabi Plastik poşetleri promosyona ve/veya kampanyaya tabi tutmak sureti ile ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem tesis edilecek.