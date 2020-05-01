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  3. Portakal'a 3 yıl hapis istemli dava

Portakal'a 3 yıl hapis istemli dava

Portakal'a 3 yıl hapis istemli dava

Fatih Portakal 6 Nisan'da sosyal medyadan paylaştığı mesajındaki Tekalifi Milliye'yi hatırlatarak, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!” ifadeleri nedeniyle davalık oldu.

HİLAL YILDIRIM

 BDDK’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı, Portakal’a 3 yıla kadar hapis istemli dava açıldı. Portakal’ın iddianamede yer alan ifadesinde, bankacılık sistemine zarar verecek bir eylemde kesinlikle bulunmadığını, hiç bir bankayı hedef almadığını, paylaşımının tamamen ironi olduğu yer aldı.


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