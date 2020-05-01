Portakal'a 3 yıl hapis istemli dava

HİLAL YILDIRIM



BDDK’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı, Portakal’a 3 yıla kadar hapis istemli dava açıldı. Portakal’ın iddianamede yer alan ifadesinde, bankacılık sistemine zarar verecek bir eylemde kesinlikle bulunmadığını, hiç bir bankayı hedef almadığını, paylaşımının tamamen ironi olduğu yer aldı.