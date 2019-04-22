Kılıçdaroğlu'na saldırının faili yakalandı

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 3 şüphelinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sarıgün´nün sorgusunun ise devam ettiği ifade edildi.

OLAY

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde, Irak sınırında önceki gün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katılarak, ailesine taziyelerini sundu.

Geniş protokol katılımı nedeniyle olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ve korumalar, Kılıçdaroğlu'nu yakındaki bir eve götürerek güvenliğini sağladı. Olay yerinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, güvenlik görevlilerini Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yere gönderdi ve kalabalığın dağıtılmasına yardımcı oldu. Akar, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek bir süre onunla kaldı. Güvenlik görevlilerinin kalabalığı dağıtmasından sonra, Kılıçdaroğlu zırhlı araçla polis kontrolünde Ankara'ya götürüldü.

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayı görüntüleyen kameralardaki kayıtlar ve fotoğraflardan saldırıyı provoke edenler ve yumruklamayı gerçekleştirilenler tespit edilecek.

Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü evin önünde sloganlar atıldı.

Ev sahibi o anları anlattı

Kılıçdaroğlu’nun güvenlik nedeniyle tutulduğu evin sahibi Rahim Doruk, tepkilere rağmen gerekeni yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Benim kapıma kim sığınırsa geri çeviremem. Müslüman'san, Allah korkusu varsa kimseyi çeviremezsin. Biz dinimizin gereğini yaptık. Kemal Bey içeri geldiğinde psikolojik olarak iyi görünmüyordu. Saçı başı dağınıktı. Bana hayatını kurtardığımı dolaylı yollardan söyledi. Giderken ailemize çok teşekkür etti. Bizimle vedalaştı."

Şehide saygıları yok

CHP Genel Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Parti binası önünde bekleyen CHP'lilere hitap eden Kılıdaroğlu, kendisine yapılan saldırının Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım, aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Bu ülkenin dirliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuzdur. O şehitler 82 milyonun şehididir. Saldıranların şehide de saygısı yoktur, namaza da saygısı yoktur, inanca da saygısı yoktur. Bunlar Müslüman da değildir. Namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz?"

Akar, megafonla vatandaşı yatıştırdı

Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve gidip, bir süre Kılıçdaroğlu’yla görüşen Bakan Akar, çevrede toplanan vatandaşlara megafonla sakin olmaları çağrısında bulundu.

Saldırganlar dışarıdan geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya tepki gösteren Çubuklu vatandaşlar, şehit cenazesinde böyle bir saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Saldırının görgü tanığı olan vatandaşlar saldırganların dışarıdan ilçeye geldiklerini söyledi.

TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrasında siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım: “Birliğe daha çok ihtiyacımız var. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın ortaya çıkarılması gerekiyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun karşı karşıya kaldığı olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Hukuki süreç başladı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Şiddetin siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Müessif saldırı son derece üzüntü verici."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yok."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

AK Partililer de hedef olmuştu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 16 Ağustos 2013 tarihinde Nevşehir’de düzenlenen “50. Ulusal 24. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nde yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırgan serbest bırakılmıştı. Dönemin Enerji Bakanı Yıldız da 19 Nisan 2010 tarihinde, Kayseri’de katıldığı şehit cenazesinde, uğradığı yumruklu saldırı sonucunda burnundaki nazal kemiği kırılmıştı. Siirt'te 2015'te şehit Bahadır Aydın'ın cenazesine katılan dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na bir grup pet şişe atmıştı.