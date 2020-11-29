  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
  • Haberler
  • Güncel
  • Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
29 Kasım 2020 Pazar 00:15 | Son Güncelleme:

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak

<p>Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on

Fransa'da sokaklar savaş yeri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yerli corona virüs aşısının geliştirildiği laboratuvar görüntülendi

Ağrı'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.