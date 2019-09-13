POMEM sınav sonuçları açıklandı! 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri sonuç sorgulama

Binlerce vatandaş ‘POMEM giriş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt arıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri giriş sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘egm.gov.tr’ internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının ‘pa.edu.tr’ internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. İşte 24. Dönem POMEM sınav sonuçları

24. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Güven Masası” uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2 bin 500 lisans ve 500 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 3 bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek.

Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,