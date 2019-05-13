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  3. Polonya-Ukrayna sınırında iki Türk gözaltına alındı

Polonya-Ukrayna sınırında iki Türk gözaltına alındı

Polonya-Ukrayna sınırında iki Türk gözaltına alındı

Ukrayna-Polonya sınırında, sınır muhafızları iki Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Ukraynalı sınır muhafızları, Polonya sınırına çok yaklaşan iki Türk vatandaşını gözaltına aldı. yasadışı yollardan komşu ülke Polonya'ya ulaşmak isteyen kişilerin, bölgedeki Shegina köyü sakinleri tarafından ihbar edildiği öğrenildi. Sınır muhafızları, iki kişiyi Polonya sınırını geçmelerine 100 metre kala yakaladıklarını açıkladı.

 Polisten tutukluların 1985 ve 1996 doğumlu oldukları ve birkaç hafta önce Ukrayna'ya hava yoluyla geldiklerini duyurdu.

Polis, tutukluların Türkiye’ye iade edilmesi için yasal işlem başlattı.

İHA

 

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