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  3. 112'ye yapılan ihbar polis harekete geçirdi! Hepsi yakalandı

112'ye yapılan ihbar polis harekete geçirdi! Hepsi yakalandı

112'ye yapılan ihbar polis harekete geçirdi! Hepsi yakalandı

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar sonrası iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ile 384 şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda aralarında çok sayıda suçtan sabıkalıların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bir ihbar üzerine iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ile 384 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE ŞAFAK BASKINI



Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Caddesi'ndeki bir apartman dairesi ile Büklüm Sokak'taki bir eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.

384 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca eğlence merkezinde ve otopark bölümünde yapılan aramalarda ise kaçak olduğu belirlenen çeşitli markalarda 384 şişe içki bulundu.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYITLARI VAR

Operasyonda aralarında çok sayıda suçtan kaydı bulunan işletme sahibi ve ortaklarından H.A.Y, R.Ö, S.B ve E.Ü'nün de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, işletme ortağı olduğu bildirilen N.G'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

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