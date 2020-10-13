Polisten Pitbull avı

Adana Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, önce sokakta başıboş gezerek vatandaşlara saldıran bir ‘Pitbull’ cinsi köpeği yakaladı, sonra da yasak olmasına rağmen aynı cins köpeği besleyen Ç.B.’nin evine baskın düzenledi. Polis, köpeği koruma altına alırken, sahibine de 9 bin 560 lira ceza kesti.