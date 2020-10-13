13 Ekim 2020 Salı 07:01 | Son Güncelleme:
Polisten Pitbull avı
- SONER KAN
Adana Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokakta başıboş gezerek vatandaşlara saldıran bir Pitbull cinsi köpeği yakaladı.
Adana Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, önce sokakta başıboş gezerek vatandaşlara saldıran bir ‘Pitbull’ cinsi köpeği yakaladı, sonra da yasak olmasına rağmen aynı cins köpeği besleyen Ç.B.’nin evine baskın düzenledi. Polis, köpeği koruma altına alırken, sahibine de 9 bin 560 lira ceza kesti.