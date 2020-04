Polisten kaçan şüphelinin arabasından pompalı tüfek ve uyuşturucu madde çıktı, serbest kaldı

Kumtaş Mahallesi'nde otomobiliyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayet edilen M.E.'nin yakalanması için polis harekete geçti. Polis tarafından yolda durdurulmak istenen M.E., uyarıya rağmen kaçmaya çalıştı. Yapılan takip sonucu Gediz- Uşak Çevreyolu üzerindeki Adnan Menderes Yaşam Parkı yanında durdurulan otomobildeki M.E., yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 12 fişek, 1 bıçak, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA