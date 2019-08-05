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  3. Polisten kaçan şüpheliler varil ve çöp konteynerinde yakalandı

Polisten kaçan şüpheliler varil ve çöp konteynerinde yakalandı

Polisten kaçan şüpheliler varil ve çöp konteynerinde yakalandı

Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 5 şüpheli, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Kaçan 2 şüpheliden biri varilin içinde diğeri ise çöp konteynerinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken  araçta inen 2 şüpheli kaçtı.Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan  3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4'ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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