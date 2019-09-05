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  3. Polisten İSPARK'a ait yerlerde değnekçi operasyonu

Polisten İSPARK'a ait yerlerde değnekçi operasyonu

Polisten İSPARK'a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "değnekçi" adı verilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere ücret talep eden kişilere yönelik denetimler yaptı, ekiplere resmi kıyafetli asayiş ve trafik polislerinin yanı sıra bekçiler de eşlik etti. 

Bazı eğlence mekanları ve restoranlarda çalışan valeler için de vatandaşlardan gelen şikayetler sebebiyle idari işlem uygulandı.

Denetimler esnasında haksız yere otopark ücreti talep eden kişiler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İspark otoparklarını kullanan vatandaşlardan ücret talep ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar hakkında Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldığı açıklandı.

(AA)

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