Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9708
  • 6,6869
  • 243.662
  • 94.015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İl emniyet yetkilisinden HDP'li vekile çarpıcı sözler

İl emniyet yetkilisinden HDP'li vekile çarpıcı sözler

İl emniyet yetkilisinden HDP'li vekile çarpıcı sözler

HDP'li Remziye Tosun'un "Devletiniz izin vermiyor." demesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi şu cevabı verdi: "Bizim devletimiz sizin devletinizdir. Siz farklı bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Vekilim bu lafı siz demeyin, siz Mecliste yemin etmiş bir insansınız. Burası hepimizin devleti. Bu ilde hiçbir anneye jop kalkmadı, kalkmayacak."

Diyarbakır'da HDP'li milletvekili ve il yöneticilerinin de aralarında yer aldığı grubun, izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmasını polis engelledi.

Merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda toplanan, aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP'li il yöneticileri ile çocukları cezaevinde olan annelerin de bulunduğu grup, izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.

Gruba, izinsiz açıklama yapılamayacağını belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, HDP'li il yöneticisine dünyanın en demokratik ülkelerinde bile devlet gücü ile annelerin karşı karşıya getirilmeyeceğini söyledi.

Yetkili, "Biz annelerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Siz sağduyulu davranmalısınız. Bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin. Annelere hiçbir zaman müdahale etmedim. Siz iyi niyetliyseniz bizi annelerle karşı karşıya getirmeyiniz. Annelere saygınız olsaydı buraya getirmezdiniz." ifadelerini kullandı.

HDP milletvekiline "devletiniz" tepkisi
Milletvekili Tosun'un açıklama için "Devletiniz izin vermiyor." demesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, şunları kaydetti:

"Bizim devletimiz sizin devletinizdir. Siz farklı bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Vekilim bu lafı siz demeyin, siz Mecliste yemin etmiş bir insansınız. Burası hepimizin devleti. Bu ilde hiçbir anneye jop kalkmadı, kalkmayacak."

Dağılmak istemeyen gruba polis aracından da şu anons yapıldı:

"Annelerimiz bu grubun içinden ayrılsınlar. Siyasileri ve milletvekillerini göreve davet ediyorum. Milletvekillerimize çağrı yapıyorum, siyasi sorumluluğunuzu hatırlatıyorum. Lütfen anneleri gruptan ayırın. Annelerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Hukuken suç teşkil eden eylemlere alet etmeyin."

Daha sonra anneler, gruptan ayrılarak bir süre yürüdükten sonra dağıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Yaşar Kemal sanat hayatına 17 yaşındayken şiirler yazarak başladı. Ortaokulu son sınıfta terk ettikt

Yaşar Kemal Kimdir? Irgat Kâtipliğinden Yazarlığa!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

İnsanların bulduğu en ilginç şeyler