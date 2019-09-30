Polisliğe giriş için dört başlıkta sağlık kriteri 

Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu. Polis olmak isteyen öğrenciler A-B-C dilimi sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı’nda memur olarak atanamayacak. Engelli olarak Emniyet Teşkilatı’na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

DÖNÜŞTE DE GEÇERLİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfı’ndan ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde de, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

GÖREVE YETERLİLİK ŞARTI VAR

A-B-C-D ve E kriterleri, Dâhiliye, Romatoloji, Karioloji, Genel Cerrahi, Göğüs, Kulak Burun Boğaz, Göz, Üroloji, Ortopedi, Psikoloji ve Cilt Hastalıkları başlıklarında yeterliliği ölçmede kullanıyor. Sağlık açısından görev yapmaya uygun kriterler A-B-C, aktif polislik görevine uygun olmayanların farklı birimlerde değerlendirilmesi için D, hiçbir şekilde polis olamayacaklar için E kriteri uygulanıyor.