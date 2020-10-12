Polisleri "teşkilatla" tehdit eden şahsın 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor

Tuzla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerine kimlik vermemekte direnen ve polisleri "teşkilatla" tehdit eden Cihan A. hakkında istenen ceza belli oldu. İddianamede, Cihan A.'nın "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İHA'da yer alan habere göre, maske takmayıp polise direnen, "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" sözleriyle gündemine oturan kurye Cihan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Kovid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.