Polisleri "teşkilatla" tehdit eden şahıs yine tehditler savurdu: Görüşeceğiz

Tuzla'da geçtimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerine kimlik vermemekte direnen ve polisleri "teşkilatla" tehdit eden Cihan A., bugün adliyeye sevk edildi.

İHA'da yer alan habere göre, "Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diyerek kimlik vermemekte direnen Cihan A.'nın görüntüleri tepki toplamıştı. Gözaltına alınan şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

"GÖRÜŞECEĞİZ"

"Eniştemi ararım" diyerek memurları teşkilatla tehdit eden Cihan A., adliyeye sevk edildiği sırada yine tehditler savurdu.

Polis aracına bindirilirken kendisine yöneltilen "teşkilat kim?" sorusuna Cihan A. "görüşeceğiz" diye yanıt verdi.