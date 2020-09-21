Polisleri tehdit ederek küfürler savurdu: Alkollü hakim ortalığı birbirine kattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, Yavuz, kendisini durduran polis ekiplerini tehdit ederek küfürler savurdu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.'nci Dairesi, Yavuz hakkında soruşturma izni verirken, hakimi tedbiren Van Hakimliği'ne atadı.

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Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, görüntülerde alkollü hakimin ayakta durmakta zorlandığı görülüyor.