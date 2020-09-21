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  • Polisleri tehdit ederek küfürler savurdu: Alkollü hakim ortalığı birbirine kattı
21 Eylül 2020 Pazartesi 16:07 | Son Güncelleme:

Polisleri tehdit ederek küfürler savurdu: Alkollü hakim ortalığı birbirine kattı

İHA

Adana'da alkollü araç kullanırken yakalanan hakim Hayrettin Yavuz, polisleri tehdit ederek küfretti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, Yavuz, kendisini durduran polis ekiplerini tehdit ederek küfürler savurdu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.'nci Dairesi, Yavuz hakkında soruşturma izni verirken, hakimi tedbiren Van Hakimliği'ne atadı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, görüntülerde alkollü hakimin ayakta durmakta zorlandığı görülüyor.

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