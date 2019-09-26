Polisleri otobüsün zırhı korudu

Soner KAN

Adana’da, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Teröristler tarafından bir ağacın altına önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, 1’i polis, 4’ü sivil 5 kişi hafif yaralandı. Saldırılara karşı servis aracının zırhla donatılması olası faciayı önledi. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek “Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı” dedi. Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.