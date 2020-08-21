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21 Ağustos 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

Polis kontrolünde mucize doğum

Polis kontrolünde mucize doğum
- SONER KAN

Uygulama noktasında doğumu başlayan hamileye polis Demet Çubukçu yardım etti, bebeğe memurun adı verildi.

Adana’da önceki gün Hüsne Aslan’ın doğum sancısı tuttu. Eşini hastaneye götürlen adamın otomobil, polis tarafından durduruldu. Uygulama noktasında sancısı artan kadın için ambulans çağrıldı, ancak zaman yoktu. Devreye giren polis Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’ın araçta bebeğini dünyaya getirmesine yardımcı oldu. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız bebeğin kordon bağını kesip kuvöze koydu. Özel hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aslan Ailesi, bebeğe doğumu yaptıran polis Demet Çubukçu’nun adını verdi. Taburcu olan aile, ilk iş olarak da Çubukçu’yu ziyarete gitti. 

YAPMAM GEREKİYORDU

Çubukçu doğumu şöyle anlattı: “Bebek ağlamıyordu. Kalçasına vurunca ağlamaya başladı. Annelik ya da kadınlık duygusuyla mı hareket ettim bilemiyorum ama onu yapmam gerekiyordu.” 

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