Polis kontrolünde mucize doğum

Adana’da önceki gün Hüsne Aslan’ın doğum sancısı tuttu. Eşini hastaneye götürlen adamın otomobil, polis tarafından durduruldu. Uygulama noktasında sancısı artan kadın için ambulans çağrıldı, ancak zaman yoktu. Devreye giren polis Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’ın araçta bebeğini dünyaya getirmesine yardımcı oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız bebeğin kordon bağını kesip kuvöze koydu. Özel hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aslan Ailesi, bebeğe doğumu yaptıran polis Demet Çubukçu’nun adını verdi. Taburcu olan aile, ilk iş olarak da Çubukçu’yu ziyarete gitti.

YAPMAM GEREKİYORDU



Çubukçu doğumu şöyle anlattı: “Bebek ağlamıyordu. Kalçasına vurunca ağlamaya başladı. Annelik ya da kadınlık duygusuyla mı hareket ettim bilemiyorum ama onu yapmam gerekiyordu.”