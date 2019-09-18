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  3. Polisi şaşkına çeviren olay! Fotoğraf çektirdiler

Polisi şaşkına çeviren olay! Fotoğraf çektirdiler

Polisi şaşkına çeviren olay! Fotoğraf çektirdiler

Aksaray'da yaya geçidini kullanmayan 3 üniversiteli, kendilerine 108'er liralık para cezası kesen trafik polisiyle makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde, yaya geçidini kullanmayanlara yönelik denetim yaptı. Denetimde, yaya geçidini kullanmayarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 üniversite öğrencisine, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ceza uygulandı.

HATIRA FOTOĞRAFI

Üniversitelilere, 108'er lira olmak üzere toplam 324 liralık para cezası kesildi. Öğrenciler, daha sonra kendilerine ceza uygulayan polisle ellerindeki makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.

DHA

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