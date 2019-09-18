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  3. Polisi alarma geçiren paylaşım! 'Yakında görüşürüz'

Polisi alarma geçiren paylaşım! 'Yakında görüşürüz'

Polisi alarma geçiren paylaşım! 'Yakında görüşürüz'

Konya'da sosyal medyada, "Yakında inşallah" yazılı kağıdı paylaşarak, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen şüpheli polisi harekete geçirdi. Paylaşımın ardından gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Arapça, "Yakında inşallah" paylaşımında bulunan şüpheliye ilişkin,

"DEAŞ terör örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilgili Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17 Eylül'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

AA

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