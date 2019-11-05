Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7546
  • 6,3771
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sorgusunda her şeyi anlattı! Dilencinin mal varlığı şaşırttı

Sorgusunda her şeyi anlattı! Dilencinin mal varlığı şaşırttı

Sorgusunda her şeyi anlattı! Dilencinin mal varlığı şaşırttı

Kahramanmaraş’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı. Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı. Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı

İHA

Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
Hercai'nin yıldızından takdirlik hareket
Ünlü çiftin 9 aylık oğlundan halay şov!
Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
Burcu Esmersoy'dan o ilişki hakkında ilk yorum
<p>Atatürk Baraj Göletinin sağ şeridi ‘yeşil’ renge büründü. İhbar üzerine barajda incelemede buluna

Atatürk Barajında Korkutan Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi