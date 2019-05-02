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  3. Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı

Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı

Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda iki terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Bükeç Mahallesi ve kırsal alanında 1 Mayıs'ta "Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ayrı yakalama kaydı bulunan M.K.K. ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 1 yakalama kaydı bulunan M.K. yakalanmıştır. Yakalanan teröristlerden birinin 2 Temmuz 2012'de Van il merkezinde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı anlaşılmıştır."

(AA)

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