Polis katili PKK'lı teröristi özel ekip yakaladı! İşte detaylar

SONER KAN

Adana’da 3 yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği korsan gösteriye müdahale esnasında açılan ateş sonucu 22 yaşındaki polis memuru Mustafa Yeli’nin şehit düştüğü olayın azmettiricilerinden biri olan ve her yerde aranan Faruk Dursun, 3 yıl süren firarının ardından yakalandı. Mustafa Yeli’nin şehit düştüğü olayda polisi pusuya çeken grubu yöneten ve kanlı saldırıyı planlayanlardan biri olduğu iddia edilen Dursun, yargılandığı davada da 23 yıl 3 ay hapse mahkum edilince cezaevine gönderildi. Karanlık bir sokaktan açılan ve sonradan ‘Saddam’ lakaplı Sedat Şimşek’in kullandığı ortaya çıkan silahın namlusundan çıkan 2 mermi, gösteriye müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yeli’nin vücuduna isabet etti.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan polis memuru Mustafa Yeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit düştü. Olayla ilgili olarak da Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6’sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açılmıştı.

3 YILLIK FİRAR BİTTİ

Söz konusu olayda polisi pusuya çeken grubu yöneten ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan ve polis tarafından her yerde aranan Faruk Dursun’un firarı ise, 3 yıl sürdü. Kurulan ‘özel ekip’ tarafından 3 ay süren çalışmaların ardından kıskıvrak yakalandı. Suluca Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanan ve polise molotofkokteyli attığı da tespit edilen Dursun, tutuklandı.