Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil baygınlık geçirdi

HDP Şanlıurfa İl Örgütü, Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınıp, yerine Kaymakam Kenan Aktaş'ın kayyum olarak atanmasını protesto etmek amacıyla partinin ilçe binasından, belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti.

POLİS KALKANINA KAFA ATTI

Kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa atmaya çalıştı.