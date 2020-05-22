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  3. Polis ile öğretmen arasında 'maske' gerginliği
22 Mayıs 2020 Cuma 16:59 | Son Güncelleme:

Polis ile öğretmen arasında 'maske' gerginliği

Polis ile öğretmen arasında 'maske' gerginliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul bahçesinde maskesiz olarak ağaçların bakımını yapan öğretmen ile polislerin maske gerginliği kameralara yansıdı. Polis, okul bahçesinde maske takmayan öğretmene ceza yazdı, öğretmen ise adliyeye giderek polisten şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da, edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yaşandı. Okulların korona virüsü salgını nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen R.E. isimli öğretmen, bahçedeki ağaçların bakımını yaptı. O bölgeden geçen bir polis aracı, bahçedeki öğretmeni fark edip okulun kapısının önüne gitti. Polisler, öğretmeni çağırarak kimliğini istedi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Kimliği alan polisler, iddiaya göre öğretmenden maskesini takmasını istedi. Aracına giden R.E. maskesini takarken polisler ise cezai işlem uygulamak için evrakları doldurmaya başladı. İddiaya göre yanında kimse olmadığı için okul bahçesinde maske takmadığını söyleyen R.E., kendisine ceza kesilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine öğretmen ile polisler arasında tartışma yaşandı.

ÖĞRETMENİN ENSESİNDEN TUTTU

İddiaya göre cebindeki telefonu çıkaran R.E. önce polis aracının plakasını, ardından da kendisine ceza kesmeye çalışan polis memurunun fotoğrafını çekti. Fotoğrafının çekilmesine sinirlenen polis memuru öğretmenin ensesinden tutup kafasını aşağı doru eğdi. O esnada öğretmenin cep telefonu da yere düştü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Okulda çalışan başka bir görevli de olay yerine gelerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Tartışmanın ardından öğretmene ceza kesen polisler olay yerinden ayrıldı. Adliyeye giden R.E. isimli öğretmen, polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına “Görevi kötüye kullanma, mala zarar verme, yaralama” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aynı araçta yan yana oturan polislerin de maske takmadığını söyleyen R.E., bahçede ağaçların bakımını yaparken maske takmadığı gerekçesiyle ceza kesildiğini, bahçede tek başına olduğunu iddia etti.

(İHA)


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