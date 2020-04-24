Polis havalandırma deliğinden gördü! Gizli bölmede böyle yakalandılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerinde oldu bazı iş yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasa dışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İstiklal Mahallesi’nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Kapalı gibi gösterip gizli bölmede kumar oynatıldı

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü. Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.

Toplam 25 bin 200 lira ceza, iş yeri sahibi gözaltında

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Daha önce mühürlendiği ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti. Kıraathane faaliyetinden men edildi.

(İHA)