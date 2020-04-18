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Polis, boşalan cadde ve sokakları drone ile denetlendi

Polis, boşalan cadde ve sokakları drone ile denetlendi

Kahramanmaraş'ta boşalan cadde ve sokaklar polis ekipleri tarafından drone ile denetlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş’ta da sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken cadde ve sokaklar boşaldı. 

İHA'nın aktardığı habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de boşalan cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaparken, olası olumsuzluklara karşı önlem aldı. 

Polis ekipleri, kentin ana arterleri ile önemli güzergahları drone ile kayıt altına aldı.


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