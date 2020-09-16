PÖH'ler göreve hazır: 'Çılgın kız' dakikada 1200 mermi atıyor

Antalya'da Özel Harekat polisleri, eğitimde yapılan baskılama atışında 'Çılgın kız' adını verdikleri FN adlı uzun namlulu tüfeklerini kullandılar. Dakikada 1200 mermi atan FN'nin çatışma ortamında karşı tarafın kafasını karıştıran bir silah olduğu öğrenildi.

EJDER ADLI ZIRHLI ARAÇ İLE MESKUN MAHA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DHA'da yer alan haberde 35 derece sıcakta gerçekleştirilen eğitimde ilk olarak PÖH'ler, 'meskun mahal', 'tekli nizami atış', 'keskin nişancı' ve 'karşı ateş baskılama' olarak hazırlanan senaryoları gerçekleştirdi.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Yerli ve milli silahların kullanıldığı eğitimde, ilk olarak 'Ejder' adlı zıhlı araç ile 8 özel harekat polisi, meskun mahal operasyonu gerçekleştirdi.

Sokak ve ikametlerin kurgulandığı parkura giren özel harekat polisleri, sis bombaları atıp, hedefin görüş alanını daralttı. Ardından da sokak geçişi yaparak, hedefi 12'den vurdu.

HEDEFLER 12'DEN VURULDU

Düşman unsurunun etkisiz hale getirilmesinin canlandırıldığı keskin nişancı timinin de yer aldığı eğitimde, 1500 metre menzilli tüfek ile 500 metre uzaklıktaki hedefler vuruldu. Şişirilen 3 balonu 3 atışta vuran keskin nişancı da özel kıyafeti sayesinde kamufle olmayı başardı.

DAKİKADA 1200 MERMİ

Son olarak yapılan baskılama atışında FN adlı uzun namlulu tüfek kullanıldı. 8 kişilik time karşı yapılan saldırı, 2 özel harekat polisince FN adlı tüfekle, etkisiz hale getirildi.

Dakikada 1200 mermi atan ve özel harekat polislerinin 'Çılgın kız' adını verdiği FN'nin çatışma ortamında karşı tarafın kafasını karıştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılan bir silah olduğu öğrenildi.