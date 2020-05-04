PÖH timleri dualarla El Bab'a uğurlandı
Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde El Bab'a gidecek PÖH'ler için dün uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş katıldı. PÖH’ler, Vali Sonel’in konuşmasının ardından kesilen kurbanlar ve İl Müftüsü Aşır Durgun’un okuduğu dualar eşliğinde uğurlandı. Vali Sonel, “Kahraman PÖH’lerimizi El Bab’a dualarla uğurladık. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuz açık olsun. Allah’a emanet olun” dedi.