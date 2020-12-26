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26 Aralık 2020 Cumartesi 09:30 | Son Güncelleme:

PM-138 gemisi boğazdan geçti

PM-138 gemisi boğazdan geçti
DHA

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Rus Donanması'na ait 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

DHA'nın haberine göre, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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