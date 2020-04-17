Plazma bağışıyla hayat kurtarıyorlar

Tedavisinin ardından taburcu olan Yıldırım, dün ise immün plazma bağışçısı oldu. Yıldırım, “Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız mevcut. Hastalığa yakalanmış, tedavisi sonlandırılmış her bireyin bağışçı olmasını istiyorum” dedi.

VAZİFE OLARAK GÖRDÜM



Kayseri’de hastalığı yenen Prof. Dr. İsmail Kayar (55), immün plazma bağışçısı oldu. Kayar, “Bunun bir vazife olduğunu düşündüm. İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuştuktan sonra kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi. Öte yandan Afyonkarahisar’da iyileşen 2 hastanın bağışladığı immün plazma hücreleri, diğer hastaların tedavisinde kullanılacak. Prof. Dr. Nurullah Okumuş, “İnşallah hastalarımıza şifa olacağız” dedi.