Platin Global 100 Endeksi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi’ mottosuyla 23 yılı başarıyla geride bırakan Platin’in araştırma şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü ‘Türkiye’nin Global 100 Şirketi’ belli oldu. Her yıl görkemli törenlerle sahiplerini bulan Platin Global 100 Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle dijital operatör Turkcell’in ana sponsorluğunda 24 TV ekranlarında Helin Aslan’ın sunumuyla önceki gece sahiplerini buldu. Platin Dergisi’nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü “Platin Global 100 Endeksi”nin teması bu yıl “dijitalleşme” olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video konferansla katıldığı gecede, endekse göre dijitalleşmede başarı gösteren 10 şirkete ‘Dijitalleşme Ödülü’ verildi.

DİJİTALLEŞME TARTIŞILDI



Sektörlerinde ödül alan şirketler Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, ASELSAN, KARDEMİR, Ülker, Yataş, Netlog, Abdi İbrahim, TAV İnşaat, Aksa Akrilik olurken, Platin Dergisi Özel Ödülü’nü Hitay Holding, Turkcell Özel Ödülü’nü ise Yıldız Holding aldı.

Ödül töreni öncesinde 24 TV ekranlarında, İbrahim Güneş’in moderatörlüğündeki Liderler Paneli’nde Türkiye’nin başarılı liderlerinden İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz 2020’yi ele alırken bu yılın teması “Dijitalleşme” üzerine konuştular. Ödül töreninin özel yayın konukları ise; Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy ile Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney oldu. Her iki konuk da dijitalleşmenin önemini anlattı.

DİJİTALLEŞME ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANANLAR VE TÖRENE BAĞLANAN YÖNETİCİLERİ



Ulaştırma: Türk Hava Yolları THY Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut.

Enerji ve petrol: TÜPRAŞ Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz.

Savunma: Aselsan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş.

Gıda: Ülker Ülker CEO’su Mete Buyurgan.

Metal: Kardemir Kardemir Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ.

Mobilya: Yataş Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın

Lojistik: Netlog Lojistik Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak.

İlaç: Abdi İbrahim Abdi İbrahim Ceo’su Süha Taşpolatoğlu.

İnşaat: TAV İnşaat TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak.

Kimya ve plastik: Aksa Akrilik Aksa Akrilik İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Fethi Baytan.

PLATİN TEKNOLOJİ ÖZEL ÖDÜLÜ HİTAY HOLDİNG’E



Platin Teknoloji Özel Ödülü Hitay Holding’e Platin Teknoloji Ödülü, Hitay Holding’in oldu. Törene canlı bağlanarak heyecanını paylaşan Emin Hitay “Pandemide şirketlerimizin iş yapış modelleri kökten etkilendi. Yaşadığımız bu değişimin performans ve verimlilik açısından işlerimizi olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Dijital sistemleri şirketimizin içerisinde uyum sağlayacak forma dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

TURKCELL ÖZEL ÖDÜLÜ YILDIZ HOLDİNG’İN



Turkcell Özel Ödülü; 320’ye ulaşan markalarıyla başarından başarıya koşan Yıldız Holding’in oldu. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü duygularını açıklarken “Her noktada dijitalleşmeye ve otomasyona yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan analitik akademik adını verdiğimiz program başlattık. Tüm çalışanlarımızı eğiüimden geçiriyoruz” dedi.

DİJİTALLEŞME SEÇENEK DEĞİL ZORUNLULUK



Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli bir ekonomi dergisi olarak Türk ekonomi basınında 23 başarılı yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bu yıl Platin Global 100 Endeksi’nin teması olarak dijitalleşmeyi seçtiklerini belirten Yalıman konuşmasında, “Yaşadığımız dünyada ve iş dünyasında kurallar hemen hemen her gün yeniden yazılıyor, bunu hep beraber yaşayıp görüyoruz. İş dünyası dijitalleşmenin bir seçenek değil, zorunluluk olduğunun farkına vardı” dedi. Yalıman, ödül alan şirketlerin çoktan bu yolculuğa çıkmış ve sektörlerinde örnek uygulamalarla fark yaratmış olduğunu dile getirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJE YARIŞMASI BAŞLATIYORUZ



Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ülkemiz için ‘dijital ekonomiye adaptasyon’ kritik önem arz eden bir konu olmaya devam edecek” dedi. Yeni bir “Dijital Dönüşüm Proje Yarışması” başlatılacağını belirten Pekcan, “Bu yarışmanın, ülkemizden tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının başvurusuna açılacağını, oldukça inovatif, ödüllü bir yarışma olduğunu belirtmek isterim” dedi. Pekcan “Dijitalleşmenin, firmalarımız ve sektörlerimiz arasında her geçen gün daha da yaygınlaşacağını değerlendiriyorum. Biz de kamu çalışmalarımızı ve stratejilerimizi bu doğrultuda belirlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İLETİŞİMDE GELİŞMİŞ ÜLKELERİ YAKALADIK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törendeki konuşmasında Türkiye’nin dijital iletişim ve haberleşme alanında gelişmiş ülkelerle aynı seviyeyi yakaladığını belirterek “Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağlarken, lider ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin, gelişmiş ülkelerle eş zamanlı gerek kamuda gerek özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğini ve çok hızlı bir dönüşüm sürecine girdiğini anlattı. Karaismailoğlu “Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye’nin artık dizginlerini kendi elinde tuttuğu, parlak bir geleceği var” ifadelerini kullandı.

KURUMLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA EŞLİK EDİYORUZ



Ödül töreninde bir konuşma yapan Turkcell Kurumsal & Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata; “Bu yılın teması olarak belirlenen ‘dijitalleşme’ 2020’de hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlayan bir konu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, dijitalleşmenin sadece birkaç sektörle sınırlı olmadığını, tüm sektörlerin olmazsa olmazı olduğunu bize net bir şekilde gösterdi. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra kurumsal müşterilerimize de bu dönemde destek olabilmek için güçlü internet altyapısının iş sürekliliğinde büyük önem taşıdığını gördük” dedi. Özata “Pandemi önlemleri kapsamında çok sayıda şirketimiz uzaktan çalışma yöntemine geçerek çalışmalarına evlerden devam etme kararı aldı. Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız, her müşteriye ve sektöre özel ihtiyaçları adresleyen çözümlerimiz, sağlık alanındaki dijital dönüşüm projelerimiz ve uzaktan çalışma yöntemlerimizle yanlarında yer aldık” diye konuştu.

UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER



Özata şunları söyledi: “İnsanlar yeni dönemde işlerini yapmak, eğitimlerini sürdürebilmek ve eğlenmek için internet altyapılarını kullanıyor. Bu dönemde bizim de çıkış noktamız müşterilerimizi evlerinde hızlı ve kesintisiz internetle buluşturmak oldu. Türkiye’nin Turkcell’i olarak kurumlarımızın dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik etmek amacıyla kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimizle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere tek noktadan uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam ederken, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede Global 100 Ödülleri’ni almaya hak kazanan kurumlarımızın her birini kutluyorum.”

TÜRKİYE KENDİNİ İSPAT ETTİ



Ödül törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2020 yılı ödüllerinin temasının dijitalleşme olduğunu hatırlatarak, “Dijitalleşme 21. yüzyılda yükselen bir trend olmasına rağmen, pandemi koşullarından kaynaklı olarak ayrı bir ivme kazandı” diye konuştu.

Dağlıoğlu “Ülkemizin büyüyen teknoloji girişimleri ekosistemi dikkat çekmektedir. Türkiye’deki dijital teknoloji girişimlerinin yetkin işgücü, çevik iş modelleri ve ürettikleri ürün ve hizmetlerin küresel rekabet gücü geçtiğimiz 10 yılda kendini ispat etmiştir” dedi.