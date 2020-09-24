Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkili mi? Japon uzmanlardan önemli araştırma
Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla maske, eldiven ve plastik siperlikler kullanılmaya başlandı. Japonya'da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi'nde yapılan araştırmada koronavirüse karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu belirtildi. Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünün siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı.
Japonya’da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, koronavirüse (Covid-19) karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu duyuruldu.
DHA'da yer alan habere göre, Japonya’nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi.
Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünün siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı.
RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.
"MAALESEF İŞE YARAMIYOR"
Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, şöyle konuştu:
"Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli."