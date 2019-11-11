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  3. Plan tutmadı... Defineciler çamura battı

Plan tutmadı... Defineciler çamura battı

Plan tutmadı... Defineciler çamura battı

Beykoz’da iş makineli defineciler, araçlarının ormanda çamura saplandığı görüntüsü verdi. Aracı kurtarma bahanesiyle kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, definecilere karşı çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, tarihi mekanlar, sit alanları ve kaçak kazı yapılabilecek bölgeleri mercek altına aldı. Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi’nde geçen hafta akşam vakti bir iş makinesine önündeki ve arkasındaki araçların da eskortluk yaptığının gören ekipler şüphelileri takip etti. 

POLİSİ KANDIRAMADILAR

Konvoydaki araçlardan biri gözcü olarak yol üzerinde bırakılırken, polis şiddetli yağışa rağmen takibini sürdürdü. Defineciler ikinci araçlarını da toprağa saplanmış süsü vererek kepçeyle kazıya başladı. Bu sırada düzenlenen baskında 7 defineci suçüstü yakalandı. Kepçe cinsi iş makinesiyle arızalı süsü verilen 2 otomobilin de aralarında bulunduğu 5 araca el konuldu.

KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRMİŞLER

Definecilerin sit alanlarını köstebek yuvasına çevirdikleri ortaya çıktı. Muhabirimiz Devrim Tosunoğlu, açılan çukurları böyle görüntüledi.


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