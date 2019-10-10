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  3. Plakayı çamurla, yüzleri maskeyle kapattılar ama kaçamadılar!

Plakayı çamurla, yüzleri maskeyle kapattılar ama kaçamadılar!

Plakayı çamurla, yüzleri maskeyle kapattılar ama kaçamadılar!

Adana'da kullandıkları otomobilin plakasını çamurla, yüzlerini de maskeyle kapatan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde bir otomobildeki yüzü maskeli 4 kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine caddeye sevk edilen asayiş ve özel harekat polisleri plakaları çamurla kapatılan otomobili kısa sürede buldu.

Otomobildeki şüphelileri gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramalarda maskelerin yanı sıra hırsızlıkta kullanılacağı değerlendirilen tornavida ve levye buldu.

Köprübaşı Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(AA)

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