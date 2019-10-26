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  3. PKK-YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

PKK-YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

PKK-YPG'nin tacizlerine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."  (AA)

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