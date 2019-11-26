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  3. PKK-YPG'li teröristler Rasulayn'da sivillere bombalı araçla saldırdı

PKK-YPG'li teröristler Rasulayn'da sivillere bombalı araçla saldırdı

PKK-YPG'li teröristler Rasulayn'da sivillere bombalı araçla saldırdı

PKK/YPG'li teröristler Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araçla masum sivillere saldırdı. Teröristler bombalı saldırıda 17 kişiyi katletti, 20’den fazla kişiyi de yaraladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." denildi.


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