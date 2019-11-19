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  3. PKK-YPG'li teröristler okulu vurdu

PKK-YPG'li teröristler okulu vurdu

PKK-YPG'li teröristler okulu vurdu

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı." denildi.


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