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  3. PKK/YPG'den Rasulayn'da hain saldırı! MSB'den ilk açıklama
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:29 | Son Güncelleme:

PKK/YPG'den Rasulayn'da hain saldırı! MSB'den ilk açıklama

PKK/YPG'den Rasulayn'da hain saldırı! MSB'den ilk açıklama

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı" denildi.

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