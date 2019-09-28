Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'PKK'yı bitirmeden buradan kalkmayız'

'PKK'yı bitirmeden buradan kalkmayız'

'PKK'yı bitirmeden buradan kalkmayız'

‘Sabrımız taştı’ diyerek tehdit eden HDP’liye anneler, “PKK’yı bitirmeden kalkmıyoruz” cevabını verdi.  

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, HDP’lilerin “Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak” tehdidi üzerine, anneler il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı. HDP’lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan bir anne, 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. 

Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Biçer, şunları kaydetti: 

ASIL BİZİM SABRIMIZ TAŞTI 

“Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK’yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki ‘sabrımızı taşırıyorlar’. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?”  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın ortasında kayıp kıta bulundu

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar