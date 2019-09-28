'PKK'yı bitirmeden buradan kalkmayız'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, HDP’lilerin “Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak” tehdidi üzerine, anneler il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı. HDP’lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan bir anne, 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Biçer, şunları kaydetti:

ASIL BİZİM SABRIMIZ TAŞTI

“Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK’yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki ‘sabrımızı taşırıyorlar’. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?”