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  3. PKK'ya sosyal medya baskını

PKK'ya sosyal medya baskını

PKK'ya sosyal medya baskını

Adana’da terör örgütü PKK adına sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

SONER KAN

Adana’da terör örgütü PKK adına sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde 18, Ceyhan’da da 5 ayrı adrese şafak vakti baskınlar düzenlendi. Girilen evlerde çıkan örgütsel dokümanlara el konulurken, gözaltına alınan zanlılar da sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin, sosyal medyada halkı provoke edecek tarzda paylaşımlar yaptıkları öne sürüldü. Zanlıların, aynı zamanda da örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterip, teşvik ettikleri de iddia edildi. 

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