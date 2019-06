PKK'ya Pençe darbesi 

Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik “Pençe Harekatı” 11. günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 3teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Harekatın 11. günü itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu. Öte yandan Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Karış karış taranıyor

Hakurk’a yönelik Pençe Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Mehmetçik, Hakurk’ta teröristlere nefes aldırmıyor. Jetler, İHA’lar ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle ilerleyen komandolar, bölgeyi karış karış tarıyor. Komandolar bölgede EYP’leri imha ederek ilerliyor.

Bitmeden çıkmayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün gittiği Balkayalar bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde yaptığı açıklamada ‘Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız’ dedi.

Engel tanımayan kahramanlar

MSB, Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtına ilişkin yeni görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların helikoptere geçişleri yer alıyor. Bakanlık görüntüyü, “Pençe Harekâtında komandolar. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara” notuyla paylaştı.

Sınıra askeri sevkiyat bayramda devam etti

Hatay Kırıkhan'dan Suriye sınırına 30’un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.

Sincan şehidini dualarla uğurladı

Hakurk'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ‘Pençe Harekatı’na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24) için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Duaların okunmasıyla şehit Öz, memleketi Ankara’nın Sincan ilçesinde dualarla toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için taziye mesajı yolladı.

Hudut Kartalları'ndan harekata destek mesajı

Teröristlerin korkulu rüyası olan hudut kartalları, Türkiye ile Irak sınırının sıfır noktasında kuş uçurtmuyor. 2 bin rakımlı üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları TSK tarafından Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe harekatına tam destek veriyor. PKK’lı teröristlerin geçiş güzergahlarını kapatan hudut kartalları, teröristlerin Türkiye’ye girişlerini engelliyor.

Bayram mesajı gönderdiler

3’üncü Hudut Tabur Komutanı, sınır hattında her türlü milli ve yerli silahlarla 7-24 aralıksız görev yaptıklarını söyledi. Tabur Komutanı, “Şu anda Türkiye Irak sınır hattının sıfır noktasında bulunmaktayız. Her türlü modern malzeme, silah, keşif, gözetleme vasıtalarıyla donatılmış olan üs bölgelerinde 7-24 üzerinden keşif gözetleme, pusu ve devriye faaliyetleri ile görevimizi icra etmekteyiz. Personelin fedakarlığı ve mevcut imkanlarla hudut hatlarında adeta kuş uçurulmamaktadır. Her şey ay yıldızlı bayrak için. Hudut kartalları olarak başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere bütün Müslümanların bayramını kutlarız. Ailelerimiz bizi merak etmesin, moralimiz gayet yerinde” dedi.