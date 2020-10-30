  • $8,3111
  • 9,715
  • 499.758
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Ekim 2020 Cuma 09:54 | Son Güncelleme:

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" dedi.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

Berde'yi hedef alan Smerç roketatar sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.