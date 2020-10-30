PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" dedi.