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  3. PKK-PYD, Suriye'de BM'yi de kandırdı

PKK-PYD, Suriye'de BM'yi de kandırdı

PKK-PYD, Suriye'de BM'yi de kandırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’nıun, 29 Haziran’da BM Cenevre ofisinde terör örgütü PKK/PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi Mazlum Abdi ile örgütün “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” imzaladığı ‘ortak eylem planı’ bozuldu.

Osman Nuri CERİT

Bu anlaşmanın imzalanması ve açıklamaların yapılmasının üzerinden 2 ay bile geçemeden terör örgütünün çocukları kaçırarak zorla silahlı eğitim verdiği ortaya çıktı. Basnews haber sitesine konuşan Şengal’in Kaymakamı Mehma Xelîl, “PKK’nin Ezdi kız ve erkek çocuklarını kaçırma olaylarına devam ettiğini, kaçırılan çocukların ailelerinin öldürülme korkusundan dolayı seslerini çıkaramadıklarını” söyledi. SDG ile organik bağı bulunan PKK’nın kaçırdığı bu çocuklara gizlice silah eğitimi verdiği de sitedeki haberde yer aldı. Şengal kaymakamı, bu durumun bölgede bulunan Birleşmiş Milletler temsilciliğine, yabancı konsolosluklara bildirildiğini açıkladı. 

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