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  3. PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü! Yanındaki teröristler sağ yakalandı

PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü! Yanındaki teröristler sağ yakalandı

PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü! Yanındaki teröristler sağ yakalandı

Mardin'de sözde Savur sorumlusu PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 örgüt üyesi de sağ yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu ilçesine bağlı kırsal Elmabahçe mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, sözde Savur sorumlusu "Azad" kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda uzun namlulu silah, 5 şarjör, 145 fişek, silah üstü dürbün, el telsizi, şemsiye, hasarlı el bombası,1500 ABD doları, termal kıyafet, 2 elektrikli fünye, pil bloğu, radyo, güneş paneli ve ses kayıt cihazı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden ise av tüfeği ile 39 tabanca fişeği ele geçirildi."

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