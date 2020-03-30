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  3. PKK'nın sözde KCK önderlik üyesi MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde KCK önderlik üyesi MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde KCK önderlik üyesi MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

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