AK Parti'den HDP'ye terör tepkisi: PKK'nın siyasi ayağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP 4’üncü Olağan Kongresi’nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayımlanması üzerine soruşturma başlattı. HDP kongresindeki terör mesajlarını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bize Kandil’in sözde kongrelerini hatırlattı” dedi. Turan, “Demokrasi ve siyaset terör örgütünün maşalığını yapmak değildir. HDP, Kandil’in maşası olmuş durumda. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlattı. Süreci yakından izleyeceğiz” diye konuştu.

CHP LİDERİ GİTSEYDİ

HDP için PKK’nın siyasi ayağı olduğu yorumlarını değerlendiren Turan şunları söyledi: “FETÖ’nün siyasi ayağını tartışıyoruz; ama bugün çok daha net olan PKK’nın siyasi ayağıdır. FETÖ’nün sözcülüğüne soyunanlar, bu duruma sessiz kalmayı tercih ediyor. Hatta ortaklığa soyunuyor. Muhalefetin bu duruma sessiz kalması ayrı, milleti derinden yaralayan skandalların yaşandığı bir yere temsilci yollaması ayrı bir tartışma konusu. Ama Kılıçdaroğlu’na yakışan genel başkan yardımcısını göndermek yerine kendisinin gitmesiydi.”

CHP DEMİRTAŞ’I BAŞKAN İLAN ETSİN



HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın CHP’ye yaptığı “açık ittifak” çağrısını değerlendiren Turan, “Hem milliyetçi - muhafazakâr hem ulusalcı seçmenin oyunu alalım hem de HDP ile ittifak kuralım derseniz, kusura bakmayın bunu ilan etmek zorundasınız. ‘Milleti kandıramazsınız’ dedik, ‘ittifak var’ dedik. İnkâr ettikleri gibi, hakaret de ettiler. Kılıçdaroğlu’yla birlikte CHP tarihi kodlarından uzaklaştı. 90 yıllık parti HDP politikalarına teslim edildi. Demiştaş’ı da eş genel başkan ilan etsinler” dedi.

15 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 14 kişi yakalandı. Skandallarla gerçekleşen kongrede teröristler için saygı duruşunda bulunuldu, yetmedi teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Pervin Buldan ve Sezai Temelli Öcalan’a selam göndermeyi de ihmal etmedi. 23 Haziran yerel seçiminde CHP’ye örtülü destek verdiklerini itiraf eden Buldan, gelecek seçimde CHP’yle “açık ve şeffaf” ittifak yapmak istediklerini belirterek, “Karşılarında Cizre’nin ve Gezi’nin ittifakı var” sözleriyle aradıkları ittifak zeminini tarif etti.

HDP BUNU HEP YAPIYOR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal NTV’de, HDP kongresindeki terör mesajlarıyla ilgili, “Yıllardan beri HDP’nin yaptığı bir şey bu. Teröre karşı bir siyasi parti mesafeli durmalı. Teröriste terörist demeyen bir siyasi yaklaşımla karşı karşıyayız. Soruşturma siyasetin değil, hukukun meselesi. Süreçte savcının gerekçelerini görmek lazım” dedi.