PKK'nın Sincar sorumlusuna MİT darbesi

MİT, gri listede aranan terörist İrfan Akcan’ın PKK/KCK’nın sözde ‘Sincar gümrük sorumlusu’ olduğunu belirledi. Sıkı takibe alınan Akcan’ın, Sincar-Suriye hattında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, ticaret yapan halktan haraç topladığı tespit edildi. Güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere Suriye’den Irak’a cephane ve terörist aktarımı yapacağı öğrenilen Akcan, 8 Kasım’da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ÇUKUR OLAYLARININ AKTÖRÜ



Terör örgütü PKK’ya 2010’da katılan teröristen 2015’te Silopi’de çukur olaylarında jandarma, polis ve askerlerin şehit edilmesi eylemlerine katıldığı belirtildi. Teröristin, örgütte bulunduğu süre içinde ‘Rojger Azad’, ‘Azad Munzur’ ve ‘Azad Heşet’ kod isimlerini kullandığı öğrenildi.

EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLEYE ÖLÜM TEHDİDİ



HDP il binası önünde 442 gündür evlat nöbeti tutan Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin evine pencereden ‘size ölüm’ yazılı tehdit notu atıldı.

Diyarbakır HDP il binası önünde 442 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin yaşadığı evin penceresinden ‘Size ölüm’ yazılı not atıldı. Kağıdı fark eden Biçer çifti, durumu polise bildirdi. Terör polisi çalışma başlattı.

Oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, “Bu ilk değil. Defalarca dile getirdim. Biz korksaydık kapınızda oturmazdık. Tehditlerinize boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Devletimiz çok güçlü” diye konuştu.

Evlat nöbetine, Hakkari’den 4 yıl önce 9 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen Rukeyda Adıyaman da dahil oldu.

‘BENİ 5 ABD ASKERİ EĞİTTİ’



TSK, Suriye’nin Cerablus ve El Bab kentlerinde, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 3 teröristi yakalandı. Kız kardeşinin evinde yakalanan teröristlerden PKK/YPG üyesi Mahmud Hamid ifadesinde 2015’te El Bab’dan ailesiyle Münbiç’e gittiklerini, burada terör örgütü PKK/YPG’ye katılarak Kobani’ye geçtiklerini söyledi. İfadesinde Kobani’deki örgütün sözde eğitim kampında yaklaşık 500 teröristle beraber, 5 ABD’liden 1 ay silahlı eğitim aldıklarını belirten terörist, daha sonra Münbiç’te örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü itiraf etti. Terörist, El Bab savcısının talimatıyla tutuklanarak El Bab Cezaevi’ne teslim edildi.

DAĞDA TERÖRİST, ŞEHİRDE BAŞKAN



Güneydoğu’da bir sığınağa yapılan operasyonlarda araziye gömülü, içinde PKK’lıların fotoğraflarının olduğu dokümanlar ele geçirildi. Kahramanmaraş emniyeti özel ekip kurdu, 21 PKK’lıyı tespit etti. Listede yer alan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler ise evinde yakalandı. Kızıler’in ‘Hacı’ kod adıyla PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı ve 2 yıl Kobani’de silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi.

‘BOMBALARI İSTANBUL’A GÖTÜRÜYORDUM’



PKK’nın İstanbul’da saldırı planını, Mardin Emniyeti önledi. Suriye’den mülteci kılığında Türkiye’ye bombalı eylem için giriş yaptığı belirlenen terörist tutuklandı. Üzerinde 1 kilo 970 gram patlayıcıyla yakalanan Suriyeli teröristin, “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi. Teröristin sırt çantasının da bombaları taşımak için özel yapım olduğu belirlendi.